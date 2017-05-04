На Верхнем озере в Калининграде начали собирать лодочную станцию

В феврале конкурсное агентство передало индивидуальному предпринимателю участок площадью 301 квадратный метр. Победитель аукциона повысил стоимость лота с 12,71 до 29,22 рублей. Арендатор должен будет выполнять профилактические работы и в случае необходимости — ремонт лодочной станции.

Ранее архитектор Артур Сарниц предложил запустить водный маршрут по Верхнему озеру от башни Дона до башни Врангеля. Это позволит соединить два комплекса, в которых будут размещаться экспозиции Музея янтаря.

«Туристы смогут проплыть этот небольшой участочек, сделать массу фотографий с башнями, отражающимися в водной глади. Эти снимки появятся в интернете, их увидит весь мир», — заявлял архитектор.