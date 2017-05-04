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10:54 (мск), источник: Известия.Ру

Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России

Теперь ленту можно повязать только на лацкане пиджака.

Источник: РИА "Новости"

Новые правила ношения георгиевских ленточек в преддверии праздника 9 Мая объявило всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

По новому регламенту ленточку можно прикрепить только на лацкане пиджака. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку.

Правила 2015 года

По-прежнему запрещено повязывать ленту на голове, ниже пояса и где-либо в испорченном виде, сообщает «Афиша Daily».

Правила 2017 года

Ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы, стартовала по всей России 24 апреля. В рамках мероприятия волонтеры бесплатно раздают ленты всем желающим.

Ранее сообщалось, что представители Молодежной палаты при Мосгордуме будут проводить рейды для выявления случаев неэтичного использования георгиевской ленты и других символов Победы.

Комментарии
23
А Б
Там, где начинаются попытки регулирования порядка ношения символа, не имеющего официального статута, заканчивается свобода проявления искренних чувств патриотизма и памяти.
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Алексей
Это правильное решение. Есть "Положение о государственных наградах Российской Федерации", где указаны правила ношения наград. Георгиевская лента имеет отношение к наградам и должна носиться так же. Хотя, я вообще против такого тиражирования этого символа. Это не украшение и мы не пиндосы, чтобы трусы из флагов шить.
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Lucky
Не вижу ничего абсурдного в том, что ленточка повязана на сумке или антенне авто. Чем это унижает память! В пиджаках сейчас только депутаты ходят. Если человек прицепил ленточку на куртку в районе груди - он что не уважает память ?Маразм крепчает.
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