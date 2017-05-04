Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России

Источник: РИА "Новости"

Новые правила ношения георгиевских ленточек в преддверии праздника 9 Мая объявило всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». По новому регламенту ленточку можно прикрепить только на лацкане пиджака. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку.

По-прежнему запрещено повязывать ленту на голове, ниже пояса и где-либо в испорченном виде, сообщает «Афиша Daily».