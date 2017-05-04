В выходные Владивосток накроют дождь и сильный ветер

В выходные Приморье накроют сразу два циклона, которые смещаются с Северо-Восточного Китая на Хабаровский край, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.ру.

В ночь на субботу в крае начнутся дожди различной интенсивности с грозами и сильным ветром. К утру дожди на юго-западе края прекратятся, а на остальной территории сохранятся большую часть дня. Ночь ожидается теплой, во всех районах температура воздуха выше нуля, +3…+12 °C. Днем температурный фон от +9 °C до +16 °C, при прояснениях до +21 °C.

В воскресенье, 7 мая, циклон, углубляясь, превратится в высокий, холодный вихрь и будет медленно кружить над центральными районами Хабаровского края. Облачные спирали вихря временами будут проходить над Приморским краем, вызывая в отдельных районах кратковременные дожди. Ночь станет холоднее предыдущей на 2−4 градуса, при прояснениях температура воздуха понизится ниже нуля. А днём наоборот потеплеет, количество облачности уменьшится, воздух прогреется до +13…+23 °C.

В понедельник циклон покинет Приморье, дожди начнут ослабевать. Ночью температура воздуха останется на уровне предыдущей ночи, а день станет теплее на 3−6 градусов, +15…+28 °C.

В праздничный День Победы осадков не ожидается. Днем в континентальных районах станет еще теплее на 2−4 градусов, а на побережье холоднее на 3−5 градусов.

Во Владивостоке в ночь на субботу ожидается дождь и сильный ветер. Утром дождь прекратится, прояснит, воздух прогреется до +14…+16 °C. В дальнейшем осадков не ожидается. В воскресенье максимальная температура повысится до +17…+19 °C. Самым теплым предполагается день в понедельник, воздух прогреется до +20…+22 °C. 9 мая, в День Победы максимальная температура +15…+17 °C. Ночной фон температуры в выходные дни +7…+10 °C.