В Новосибирске с парада Победы танк увезли на эвакуаторе, видеозапись прислали в редакцию очевидцы.

В распоряжении редакции «Вестей» оказалось видео с погрузкой танка на специальную платформу. Гусеничный и массивный танк не с первого раза смог забраться на передвижную платформу. Весь процесс координировали военные, перед удачной попыткой водитель танка выпустил эффектный белый дым.