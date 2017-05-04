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10:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске с парада Победы танк увезли на эвакуаторе

Заехать на платформу гусеничный танк смог не с первой попытки, военные координировали весь процесс, рассказали очевидцы.

В Новосибирске с парада Победы танк увезли на эвакуаторе, видеозапись прислали в редакцию очевидцы.

В распоряжении редакции «Вестей» оказалось видео с погрузкой танка на специальную платформу. Гусеничный и массивный танк не с первого раза смог забраться на передвижную платформу. Весь процесс координировали военные, перед удачной попыткой водитель танка выпустил эффектный белый дым.

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