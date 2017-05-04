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10:43 (мск), источник: VN.ru

Неоднозначный памятник суслику обсмеяли в Сети

Два жителя Новосибирска помогли создать скульптуру «Мальчик с сусликом», которую установили в долине Республики Алтай. В интернете памятник был воспринят неоднозначно — некоторые пользователи в меру своей испорченности не увидели самого суслика.

В Каракольской долине Республики Алтай появилась необычная скульптура «Мальчик с сусликом». Памятник, посвященный больше суслику, чем мальчику, установили около села Бичикту-Боом в Онгудайском районе. Открытие прошло с помпой и с присутствием местных чиновников. Скульптура выполнена из стеклопластика, а сверху покрыта бронзой.

Автором композиции является молодой архитектор Амыр Кыдыев, а сам памятник сделали в Новосибирске местные мастера. Художнику помогали новосибирцы Денис Михайлов и Роман Коробко.

Как рассказали в пресс-службе Государственного Собрания-Эл Курултай, памятник суслику был сооружен в дань уважения детям войны и маленькому зверку-суслику. Это животное в страшные, голодные военные и послевоенные годы в буквальном смысле спасало многих алтайцев от голода и холода.

Деньги на памятник жители собирали сами. На суд зрителей предстал босоногий мальчик, полуодетый в алтайскую шубу, в руках бережно державший маленького суслика. Самое интересное, что лицо мальчика не обозначено — в зеркальном отражении, как отметил сам автор, каждый человек сможет увидеть образ своих близких и родных. Однако в Сети памятник «Мальчик с сусликом» был воспринят неоднозначно. Многие остряки не увидели в скульптуре суслика.

«К сожалению, в обществе много некомпетентных, завистливых и не умеющих объективно оценивать искусство людей, — посетовал VN.ru Роман Коробко. — Если животный строй психики, то одни половые органы в голове и водятся. В этом случае можно и до Моны Лизы докопаться».

Сам Роман называет себя «специалистом широкого профиля». Он специализируется на разного рода покрытиях, но деньги зарабатывает в основном на кузовном ремонте и покраске автомобилей. «Ребята обратились с такой задачей — сделать золотое зеркало, а таким покрытием занимаются очень мало людей. Вышли на меня, так я и попал в проект и способствовал получению результата», — продолжает Роман.

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