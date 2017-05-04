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10:46 (мск), источник: VN.ru

СКР изучает видео с девочкой в мусорном баке

В Новосибирске на место происшествия выехали следователи-криминалисты регионального управления СКР. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и личность поместившей ребенка в мусорный контейнер женщины.

В Новосибирске специалисты регионального Следственного комитета организовали проверка информации, размещенной в социальных сетях. Речь идет о оставлении малолетней девочки её матерью в мусорном контейнере около Ленинского рынка.

«Ребёнка в мусорном баке обнаружили прохожие, — говорит официальный представитель СУ СКР по области Алексей Максименко. —  Девочка сильно плакала и не могла самостоятельно вылезти из контейнера. Прохожие требовали от находившейся здесь же матери, чтобы та вытащила ребёнка из помойки, на что женщина ответила, чтобы посторонние не вмешивались и что девочка не хочет покидать мусорный бак. Лишь после неоднократно сделанных общественностью женщине замечаний та забрала ребенка».

Сейчас на место происшествия выехали следователи и криминалисты. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и личность горе-мамаши. Известно, что она избавилась от ребенка, потому что та мешала ей пользоваться смартфоном. Видео появилось утром 4 мая в группе «Инцидент» в социальной сети «ВКонтакте». Достать ребенка из бака нерадивая мать соблаговолила только когда заметила, что ее снимают.

Дети в мусорном баке — не редкость для Новосибирска. В феврале 2015 года Мария Агеева по причине нежелания растить и воспитывать новорожденную девочку положила младенца в полимерный пакет и выбросила в мусорный бак, после чего скрылась.

«Смерть малышки не наступила только из-за того, в тот же день, 18 февраля, девочка была обнаружена в мусорном баке и доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу, — говорят в облпрокуратуре. — Врачи оказали ребенку квалифицированную медицинскую помощь, и его удалось спасти».

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