СКР изучает видео с девочкой в мусорном баке

В Новосибирске специалисты регионального Следственного комитета организовали проверка информации, размещенной в социальных сетях. Речь идет о оставлении малолетней девочки её матерью в мусорном контейнере около Ленинского рынка.

«Ребёнка в мусорном баке обнаружили прохожие, — говорит официальный представитель СУ СКР по области Алексей Максименко. — Девочка сильно плакала и не могла самостоятельно вылезти из контейнера. Прохожие требовали от находившейся здесь же матери, чтобы та вытащила ребёнка из помойки, на что женщина ответила, чтобы посторонние не вмешивались и что девочка не хочет покидать мусорный бак. Лишь после неоднократно сделанных общественностью женщине замечаний та забрала ребенка».

Сейчас на место происшествия выехали следователи и криминалисты. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и личность горе-мамаши. Известно, что она избавилась от ребенка, потому что та мешала ей пользоваться смартфоном. Видео появилось утром 4 мая в группе «Инцидент» в социальной сети «ВКонтакте». Достать ребенка из бака нерадивая мать соблаговолила только когда заметила, что ее снимают.

Дети в мусорном баке — не редкость для Новосибирска. В феврале 2015 года Мария Агеева по причине нежелания растить и воспитывать новорожденную девочку положила младенца в полимерный пакет и выбросила в мусорный бак, после чего скрылась.