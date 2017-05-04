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10:48 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске на День Победы остановят колесо обозрения

В Челябинске колесо обозрения возле КРК «Мегаполис» 9 мая перед праздничным салютом приостановит движение по технике безопасности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в КРК «Мегаполис», на последний круг перед праздничным салютом колесо обозрения уйдет в 21 час 30 минут. В 21 час 45 минут всех гостей выведут с площадки. Колесо вновь запустят в 22 часа 30 минут после осмотра механиков.

Также перед фейерверком, посвященным Дню Победы, в городе с 20 часов до 23 часов 30 минут будет закрыто движение на улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда, на улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы, на улице Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской, на Свердловском проспекте от проспекта Победы до проспекта Ленина, а также на улице Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.

Кроме того, автовокзал «Центральный» (ДС «Юность») будет закрыт 9 мая с 18 до 24 часов. Отправление междугородних автобусов в Троицком и Уфимском направлениях в течение дня 9 мая будет осуществляться от автостанции «Южная» (Областная больница).

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