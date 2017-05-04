Волгоградцам предлагают снять экологическую социальную рекламу

Конкурс приурочен к Году экологии в России и призван привлечь внимание общества к вопросам экологического развития России и обеспечения экологической безопасности.

Творческие работы принимаются в номинациях «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик». Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Прием материалов будет проходить до 29 сентября. Участникам предлагается изготовить социальную рекламу не только на экологическую, но и на другие остросоциальные тематики, среди которых «Трезвая Россия», «Безопасность жизни», «Дорогой добрых дел», «Живи ярко», «Здоровый образ жизни», «История», «Борьба с коррупцией», «Наша культура», «Любовь», «Мир равных возможностей», «Проблемы молодежи», «Моя семья — мое богатство», «Образование», «Правопорядок», «Моя профессия», «Спорт».

Добавим, что всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» — это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. За 8 лет реализации проекта в адрес дирекции поступило около 38 тысяч работ из 85 регионов страны.

Подать заявку на участие можно через сайт tvoykonkurs.ru. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (495)640−09−39 или по электронной почте info@tvoykonkurs.ru.