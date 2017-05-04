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11:05 (мск), источник: РИА Новости

НАСА опубликовало видео первого «нырка» Кассини в атмосферу Сатурна

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Команда «Кассини» обнародовала первую детальную видеозапись пролета космического зонда через верхние слои атмосферы Сатурна во время первого «нырка» в промежуток между кольцами и планетой, сообщает НАСА.

Источник: NASA
Эти снимки великолепны, но мы не использовали все возможности камеры, применив достаточно консервативные настройки. Мы проведем аналогичные наблюдения 28 июня и, как я считаю, получим еще более красивые и интересные с научной точки зрения снимки.
Эндрю Ингерсолл (Andrew Ingersoll)
Представитель Калифорнийского технологического института в Пасадене (США)

Недавно «Кассини» официально начал заключительную фазу своей жизни, в последний раз встретившись с Титаном. Сближение с этим спутником помогло зонду поменять траекторию и выйти на курс столкновения с планетой-гигантом, в атмосфере которой он сгорит в середине сентября. До этого ему предстоят 22 пролета через промежуток между кольцами и их «властелином».

На прошлой неделе «Кассини» совершил первый подобный пируэт, максимально сблизившись с Сатурном и получив массу новых научных данных по устройству недр и атмосферы планеты-гиганта. Для дополнительной защиты НАСА развернуло главную антенну зонда так, что она стала своеобразным щитом, защищающим космический аппарат от пылинок и микроастероидов.

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Во время этого пролета камеры зонда, как рассказывает Ингерсолл, работали фактически непрерывно и получали снимки облаков и верхних слоев атмосферы Сатурна на протяжении часа. Специалисты НАСА выбрали самые удачные фото и скомпоновали их в короткий видеоролик.

Главной звездой этого короткометражного фильма стал знаменитый шестиугольный ураган на северном полюсе Сатурна, снимки которого «Кассини» еще не получал со столь высокой точностью. Как отмечают планетологи, эти фотографии уже поменяли их представления о том, как ведет себя гигантский шторм.

«Меня удивило, что стенки шестиугольника и центральная воронка урагана на полюсе имеют столь четкие границы. Что-то, что мы пока не знаем, удерживает слои на разных широтах от смешивания, благодаря чему границы между ними остаются четкими», — добавляет Кунио Сайянаги (Kunio Sayanagi) из Хэмптоновского университета (США).

Подобные открытия стали возможны благодаря тому, что в момент подготовки видеоролика зонд находился на расстоянии всего в 6700 километров от поверхности облаков Сатурна.

Это позволило камерам «Кассини» видеть даже самые небольшие структуры в атмосфере планеты-гиганта, чьи размеры составляли всего 800 метров.

В следующий раз «Кассини» пролетит через дыру между кольцами и планетой в 9.00 мск 9 мая. Он попытается заглянуть в недра Сатурна и найти гравитационные аномалии, «просветит» кольца планеты при помощи радиоволн, а также получит снимки Титана с большого расстояния и измерит температуру его облаков.

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