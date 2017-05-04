НАСА опубликовало видео первого «нырка» Кассини в атмосферу Сатурна

Эти снимки великолепны, но мы не использовали все возможности камеры, применив достаточно консервативные настройки. Мы проведем аналогичные наблюдения 28 июня и, как я считаю, получим еще более красивые и интересные с научной точки зрения снимки.

Недавно «Кассини» официально начал заключительную фазу своей жизни, в последний раз встретившись с Титаном. Сближение с этим спутником помогло зонду поменять траекторию и выйти на курс столкновения с планетой-гигантом, в атмосфере которой он сгорит в середине сентября. До этого ему предстоят 22 пролета через промежуток между кольцами и их «властелином».

На прошлой неделе «Кассини» совершил первый подобный пируэт, максимально сблизившись с Сатурном и получив массу новых научных данных по устройству недр и атмосферы планеты-гиганта. Для дополнительной защиты НАСА развернуло главную антенну зонда так, что она стала своеобразным щитом, защищающим космический аппарат от пылинок и микроастероидов.

Во время этого пролета камеры зонда, как рассказывает Ингерсолл, работали фактически непрерывно и получали снимки облаков и верхних слоев атмосферы Сатурна на протяжении часа. Специалисты НАСА выбрали самые удачные фото и скомпоновали их в короткий видеоролик.

Главной звездой этого короткометражного фильма стал знаменитый шестиугольный ураган на северном полюсе Сатурна, снимки которого «Кассини» еще не получал со столь высокой точностью. Как отмечают планетологи, эти фотографии уже поменяли их представления о том, как ведет себя гигантский шторм.