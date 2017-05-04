Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Ольга Шелест рада, что поздно стала мамой
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Делала селфи из моей спальни": Гордон об измене мужа с Седоковой
"Моя мама постаралась": ответ Борисовой СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
"Я не даю советов сыну": Орбакайте о свадьбе наследника
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22По миру прошел Первомай
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11:32 (мск), источник: Newslab.ru

«Есть шероховатости»: чиновники не признают провал проекта платных парковок

Представитель департамента горхозяйства предложил общественникам «не считать затраченные суммы» и пояснил, что ответа о точных суммах затрат инвестора в департаменте еще не получили.

Источник: Агентство «Москва»

Чиновники департамента горхозяйства Красноярска не признают серьезных проблем в реализации проекта платных парковок.

Напомним, прокуратура внесла представление главе департамента Игорю Титенкову с требованием обеспечить выполнение условий инвестиционного соглашения, заключенного с частной фирмой для организации платных парковок. За два года работы проект пополнил городской бюджет лишь на 500 тыс. рублей, потому что люди по-прежнему не пользуются платными местами, предпочитая ставить машины во дворах.

По словам координатора Красноярского отделения ФАР России Егора Фролова, проект должен был заработать в полную силу в марте 2015 года, причем объем инвестиций, которые планировались, в администрации оценивали примерно в 300 млн рублей. Однако, сетует активист, инвестор установил лишь дешевые табло, сигнализирующие о свободных местах, но не дающие информации о том, сколько мест есть на двух соседних парковках, хотя эта функция была прописана в документах.

Кроме этого, въезд и выезд на парковки должен был быть оснащен специальной системой автоматического контроля, чтобы исключить отказ от оплаты. Но автоматическую систему на площади Революции заменили два человека и «веревочка».

Начальник отдела по управлению объектами улично-дорожной сети департамента городского хозяйства администрации Красноярска Никита Дресвянкин предложил общественникам «не считать затраченные суммы» и пояснил, что ответа о точных суммах затрат инвестора в департаменте еще не получили.

«Сегодня наша задача — заставить работать этот проект в полном соответствии с техническим заданием виде. Поэтому сегодня неправильно сидеть и считать те суммы, которые были затрачены. Навряд ли кому-то удастся точно установить, какую сумму на сегодняшний момент вложили», — пояснил представитель департамента.

Отсутствие автоматической системы пропуска машин и прочие проблемы он назвал «небольшими шероховатостями» и заверил, что о них в департаменте знают.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Есть шероховатости»: чиновники не признают провал проекта платных парковок
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
СМИ: Администрация США поставила цель устранить руководство КНДР
Макрон победил Ле Пен по итогам дебатов
Север Китая накрыла пыльная буря
В России готовят аналог грин-карты
Четверть российских пилотов могут лишиться работы
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
«Рабочая лошадь»: странный пикап, за которым выстроилась очередь Компания Workhorse Group из штата Огайо рассекретила характеристики и внешность своего электрического пикапа W-15
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь