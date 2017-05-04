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11:39 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Петицию с требованием вернуть в Волгоградскую область местное время направят президенту РФ

На популярной платформе гражданских инициатив появилась петиция с требованием перевести стрелки часов в Волгоградской области на час вперед, сообщает ВДТВ со ссылкой на портал change.org.

Автором обращения к президенту России, государственной и областной думам стал житель Волжского Андрей Бочков. Он сообщает, что опросы, которые провели во многих населенных пунктах региона, дают понять, что волгоградцы не хотят жить в «вечном зимнем времени». Собраны десятки тысяч подписей за перевод времени на час вперед.

Андрей Бочков ссылается на экспертное мнение Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения. Специалисты провели исследование, согласно которому выяснилось, что Волгоградская область относится к зоне неоптимального десинхроза при зимнем исчислении времени, что увеличивает риски дополнительной заболеваемости населения.

Мнения оппонентов о неудобстве банковских расчетов, движении поездов и просмотре ТВ-передач при смещении времени на час вперед не стоят здоровья населения, полагает Андрей Бочков.

Когда петиция наберет 500 голосов, она будет направлена в администрацию президента РФ.

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