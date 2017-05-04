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11:43 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы подняли на смех странную уборку остановки десятком рабочих

Они разрозненно сметают и спихивают снег на край дороги.

Красноярцы подняли на смех малоэффективную уборку центральной дороги от снега лопатами. Инцидент произошел вчера утром возле остановки на ул. Белинского — именно ее и пытались очистить после сильного ночного снегопада.

Происходящее на видео снял один из горожан и высмеял процесс. На кадрах видно, как около 10 человек в оранжевой форме дорожников чистят небольшую территорию возле остановки одними лопатами и метлами — сметают и спихивают снег на край дороги, причем «вразброд». «Можно смотреть бесконечно, тем более, что они не убирают, а гадят», — так автор ролика прокомментировал действия убирающихся.

Других интернет-пользователей также удивил способ уборки.

«А разве эту работу не делает 1 трактор с ковшом за 30 секунд? Я не могу поверить, что я это вижу», — негодует красноярка. «Трактор дорогой, а живая рабочая сила — дешёвая», — ответил ей другой пользователь соцсети.

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