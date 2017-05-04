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11:34 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области на месяц установили особый противопожарный режим

Любые действия с открытым огнём могут обернуться штрафом до полумиллиона рублей.

Источник: Reuters

Сегодня, 4 мая, в Омской области постановлением губернатора введён особый противопожарный режим. Он продлится ровно месяц — до 4 июня. Суть этого режима — полный запрет на любые действия с открытым огнём.

Как поясняет главное управление МЧС по Омской области, омичам и гостям региона запрещено разводить костры и выжигать стерню. Нарушителей накажут рублём. Рядовым гражданам грозит штраф от двух до четырёх тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 30 тысяч, организациям и предприятиям — от 400 до 500 тысяч. Если чей-нибудь костёр спровоцирует пожар, который причинит тяжёлый ущерб или унесёт чью-то жизнь, любителя огня привлекут к уголовной ответственности.

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