В Борисоглебск привезли памятник Борису и Глебу из Екатеринбурга

Памятник святым покровителям города Борису и Глебу установили на Старособорной площади Борисоглебска, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель проекта благоустройства парка Бориса и Глеба Евгений Пастушков в четверг, 4 мая. Церемония открытия монумента состоится через 10 дней.

Бронзовые фигуры святых доставили в Борисоглебск из Екатеринбурга, где специалисты завода работали над отливкой памятника. Контролировал процесс установки монумента от начала до конца автор работы, московский скульптор, автор монумента Сергей Полегаев.

Установленная фигура святых в высоту больше 3 м. Вместе с постаментом и всеми возвышающимися над землей элементами памятник достигает в высоту 7 м. Благоустройство парковой зоны вокруг памятника находится на завершающей стадии. До 10 мая здесь расстелют газоны, подключат светильники, установят скамейки и питьевые фонтанчики. Рабочие трудятся над покраской входной арки и построенной капицы перед храмом. В капице со дня на день установят мозаичную икону Бориса и Глеба, которую изготовили в Воронеже.

— Рабочие обещают доделать арку до 10 мая. И входную арка, и капицу выполнят в одной цветовой гамме с храмом, — рассказал руководитель проекта благоустройства парка Бориса и Глеба Евгений Пастушков.

Торжественное открытие памятника пройдет в День города в понедельник, 15 мая.

Организаторы праздника обещают познакомить борисоглебцев с автором памятника Сергеем Полегаевым. Скульптор ожидал начала работ над памятником целых пять лет. В 2012 году его работа победила в конкурсе проектов памятника. Мастеру выдали сертификат на изготовление скульптуры, но по финансовым причинам проект «заморозили» на неопределенный срок.

— К такому длительному ожиданию я отнесся философски. В нашей профессии весьма распространенная ситуация. Скульптор Луковишников ожидал установки памятника в Москве девять лет. Я подумал, если такой мастер может ждать так долго, то и я дождусь, — поделился с корреспондентом РИА «Воронеж» Сергей Полегаев.

Для Сергея Полегаева работа над православной тематикой не в новинку. Он исполнил в бронзе Сергия Ражонежского в трех столицах: Минске, Астане. Симферополе, создал памятники Патриарху Никону и Гермогену, святителю Московскому. Автор признался, что прежде, чем приступить к созданию «борисоглебских святых», он получил благословение от своего духовного наставника.