Потребительская корзина жителей Воронежской области подорожала до 3489 рублей, сообщила пресс-служба Воронежстата в четверг, 4 мая. С начала года стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 4,9%, или на 163 рубля. В марте 2017 года этот показатель составлял 3392 рубля.

По сравнению с мартом 2017 года значительнее всего подорожала морковь, лук и капуста — в 1,2 раза, а также картофель — в 1,3 раза. Меньше всего подорожали свинина, яблоки, лимоны, свекла и свежие помидоры (на 3−14,2%). Одновременно снизились цены на куриные яйца, подсолнечное масло, гречневую крупу, свежие огурцы и апельсины (на 2,6−6,7%), добавила пресс-служба Воронежстата.

Контекст

Ранее аналитики Воронежстата подсчитали, что жители региона в 2016 году тратили до 34,4% семейного бюджета на продукты питания. Главными статьями расходов жителей региона были непродовольственные товары — на них домохозяйства потратили 40,2% дохода. Потребительские расходы на душу населения за год выросли на 13% — до 13,8 тыс. рублей.

Из продуктов жители больше всего тратили на мясо и рыбу (12%), яйца и молочные продукты (6,5%). Из непродовольственных товаров в Воронежской области больше тратились на одежду, обувь, белье, ткани и телерадиоаппаратуру (10,2%), мебель и предметы для дома (6,2%). Расходы на питание вне дома составили 2%, на покупку алкоголя — 1,7%.