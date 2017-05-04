На реках Самарской области проводятся антибраконьерские рейды

3 мая в 4:15, на двух лодках, вместе с общественными инспекторами Сергеем Карповым, Алексеем Власовым и сотрудником самарской рыбохраны Денисом Давыдовым мы выходим на воду. В этот раз нам предстоит пройти от устья реки Самары вверх по Волге и зайти в Сок. Если судить по навигатору, напрямую около 50 километров в одну сторону. Но уже на первой точке становится ясно, что преодолеть это расстояние без остановок и приключений нам не удастся.

На Рождественской Воложке, в районе Грязного затона (напротив Поляны им. Фрунзе), нами были замечены первые следы браконьеров. Притопленные сети пришлось поднимать с помощью «кошек». Но так как в пределах непосредственной видимости не нашлось ни одной живой души, старший опергруппы принял решение двигаться дальше. И вот, около половины восьмого утра, проходя мимо острова Зелененький в бинокле мы заметили подозрительную лодку, стоящую рядом с берегом. Как выяснилось позже, в ней находилось трое — женщина, ее трехлетняя дочь и мужчина в камуфляжной куртке и болотных сапогах, все жители поселка Управленческий. При виде приближающихся к нему лодок глава семейства попытался замести следы преступления и спрятать ящик с только что снятыми, еще не разобранными сетями. Но поздно: наши катера уже причалили, и нарушитель был пойман с поличным. Поняв это, он не стал оправдываться и во всем признался. Впрочем, ущерб природе рыбак нанес не великий: почти весь его улов после разбора сетей оказалась живым и сразу же был благополучно отпущен в естественную среду обитания.

После оформления протокола мы заглянули на волжские протоки у дач под Царевым курганом. Сняв еще пару бесхозных сетей, вышли на Сок. И здесь, к великому сожалению представителя рыбинспекции, нам едва не удалось взять с поличным двух местных жителей. Приехав на берег на белой «Калине», средь бела дня, ни от кого не скрываясь, они накачали резиновую лодку и попытались дойти на ней до своих браконьерских снастей. Совершенно не подозревая об присутствии нарушителей, мы уже шли обратно, и в один момент увидели друг друга. Случись это пятью минутами позднее, факт браконьерства был бы неоспорим. А так, увы, перепуганные мужчины пошли в «отказную», и в итоге отделались воспитательной беседой.