Одессит на велосипеде доехал до Сингапура за 190 дней

Пока Руслан ехал в пункт назначения, он дарил встречным украинские флажки и рассказывал про нашу страну. Жители разных городов, в которых спортсмен успел побывать за это время, угощали его национальными блюдами и помогали с ночлегом.

По приезду в Сингапур одессита встречала украинская диаспора. В честь окончания его велосипедного путешествия на набережной города создали символическую финишную линию.

Это не первая подобная поездка на велосипеде для Руслана, но самая долгая. В 2011 году он со своим другом проехал вдоль береговой линии Черного моря, а в 2015 году доехал на велосипеде до Африки.

Кстати, студент рассказал, как почти без денег объездить всю Украину. Он на протяжении двух лет изучал интересные и дешевые маршруты.