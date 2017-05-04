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11:41 (мск), источник: РБК - Украина

Одессит на велосипеде доехал до Сингапура за 190 дней

Украинец Руслан Верин преодолел 14 тыс. км из Одессы до Сингапура за 190 дней. Спортсмен на велосипеде проехал 11 стран мира и добрался до финишной точки, сообщает ТСН.

Пока Руслан ехал в пункт назначения, он дарил встречным украинские флажки и рассказывал про нашу страну. Жители разных городов, в которых спортсмен успел побывать за это время, угощали его национальными блюдами и помогали с ночлегом.

По приезду в Сингапур одессита встречала украинская диаспора. В честь окончания его велосипедного путешествия на набережной города создали символическую финишную линию.

Это не первая подобная поездка на велосипеде для Руслана, но самая долгая. В 2011 году он со своим другом проехал вдоль береговой линии Черного моря, а в 2015 году доехал на велосипеде до Африки.

Кстати, студент рассказал, как почти без денег объездить всю Украину. Он на протяжении двух лет изучал интересные и дешевые маршруты.

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