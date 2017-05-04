Арку Дружбы народов закончат украшать украинским орнаментом

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что Арку закончат украшать, дополнив ее украинским орнаментом. Сообщается, что такое решение киевские власти приняли, чтобы у тех, кто был недоволен раскрашиванием монумента в цвета радуги, не возникало замечаний.

«Общественные организации подали заявку, чтобы временно украсить Арку дружбы народов цветами радуги. Некоторые начали говорить, что это, якобы, какая-то не такая символика, намекая на определенные организации. У меня есть фотография 2010 года, когда Арку подсвечивали разными цветами, и ни у кого не возникало замечаний. Мы нашли компромисс. На том участке, который остался незавершенным, разместят фрагмент украинской орнамента. Никаких конфликтов не будет», — объяснил Виталий Кличко.

Ранее киевляне просили оставить Арку Дружбы народов разноцветной.