Арку Дружбы народов закончат украшать украинским орнаментом
Арку Дружбы народов в Киеве, которую раскрашивали в цвета радуги, решили дополнить еще и украинским орнаментом. Об этом сообщается на сайте КГГА.
Арку Дружбы народов в Киеве, которую раскрашивали в цвета радуги, решили дополнить еще и украинским орнаментом. Об этом сообщается на сайте КГГА.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что Арку закончат украшать, дополнив ее украинским орнаментом. Сообщается, что такое решение киевские власти приняли, чтобы у тех, кто был недоволен раскрашиванием монумента в цвета радуги, не возникало замечаний.
«Общественные организации подали заявку, чтобы временно украсить Арку дружбы народов цветами радуги. Некоторые начали говорить, что это, якобы,
Ранее киевляне просили оставить Арку Дружбы народов разноцветной.