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11:44 (мск), источник: Om1.ru

Уволили заведующую детского сада, где детей кормили червями и нянечку било током

Департамент образования быстро отреагировал на резонансные чрезвычайные происшествия в учреждении — после нескольких скандалов директор детского сада покинула пост.

Департамент образования быстро отреагировал на резонансные чрезвычайные происшествия в учреждении — после нескольких скандалов директор детского сада покинула пост.

Детский сад № 44, расположенный на улице 21-ая Амурская, этой весной стал известен на весь Омск скандальными случаями, возмутившими горожан. Проверки надзорных органов и несколько ЧП вынудили департамент образования сместить директора с должности.

Так, 10 апреля в 18 группе нянечку Надежду Г. ударило током от водонагревателя — женщину на «скорой» увезли в реанимацию. Сотруднице пришлось месяц лежать в больнице, а сразу же после выхода женщина написала заявление на увольнение, омичка предстоит длительное лечение. Сотрудницу и раньше не раз било током от водонагревателя, о чем она писала служебные записки и заявки директору Ирине Есько на устранение неполадок, однако результата жалобы не принесли.

Также родители неоднократно жаловались на плохое питание в детском саду. Спустя неделю после инцидента с нянечкой, 17 апреля в соцсетях появился пост, полный негодования, от мамы одного из воспитанников садика.

«В период с 12 по 17 апреля в детском саду № 44 г. Омска в предложенном детям питании были обнаружены кусочек верёвки (в пюре), кусок целлофана (в компоте), червь (в молочном супе)», — писала омичка.

Как рассказал один из работников детского сада, после жалоб заведующая ушла на больничный. В дошкольном учреждении прошли проверки прокуратуры и Роспотребнадзора, в результате которых ситуация в садике стабилизировалась. Кормить детей стали лучше, на кухне был наведен порядок, сообщил сотрудник учреждения региональному отделению партии «Справедливая Россия», которая следила за ситуацией в скандальном детском саду.

После многочисленных проверок департамент образования отреагировал на скандал, связанный с детским садом. Сразу после выхода с больничного, 2 мая директор Ирина Ересько написала заявление на увольнение.

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