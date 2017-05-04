В Уфе школьники изобрели робота-разведчика и вакуумного уборщика улиц

Отборочный этап Всероссийского конкурса «Ш. У. СТР. И. К» завершился в башкирской столице в минувшую среду, 3 мая. Более 50 уфимских школьников состязались в смекалке в стенах уфимского нефтяного университета. Свои изобретения они приурочили к году экологии.

Победителем среди ребят от 6до 9 лет стал уфимец Александр Путенихин. Он придумал, как при помощи сетчатой конструкции стен, дерева и глины возводить дома.

Второе место досталось Евгению Иванову из Благовещенска — юный конструктор изобрел вакуумный мусоросборщик.

Потряс жюри изобретатель в возрастной группе от 10 до 13 лет. Максим Кожевников из Уфы представил летающую модель разведывательного поисково-спасательного экранолёта-робота и завоевал первое место.

Призеры и победители конкурса получили дипломы и памятные подарки.