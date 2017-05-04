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15:15 (мск), источник: АиФ Калининград

На калининградских вокзалах заработали билетные терминалы самообслуживания

На четырех калининградских вокзалах заработали билетные терминалы, которые позволяют самостоятельно оформлять билеты на пригородные поезда всех направлений. Связано это с сезонным увеличением пассажиропотока, сообщает пресс-служба КЖД.

Источник: Аргументы и факты

Терминалы самообслуживания появились на Южном и Северном вокзалах Калининграда, станциях Светлогорск-1 и Зеленоградск.

«Для получения проездного документа необходимо выбрать станцию назначения, вид билета и внести требуемую сумму денег. Стоимость проезда до выбранной станции назначения высвечивается на мониторе автомата. При этом необходимо помнить, что автомат сдачу не выдаёт, остаток денежных средств можно перевести на счёт мобильного телефона», — рассказали в КЖД.

Через автомат можно оформить все действующие виды абонементных билетов.

Напомним, что с начала мая пригородные кассы железнодорожных вокзалов Калининграда изменил режим работы.

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