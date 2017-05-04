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15:43 (мск), источник: m24.ru

Дарт Вейдер и принцесса Лея прокатятся в московском метро

Акция пройдет 4 мая в неофициальный день «Звездных войн».

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Герои фильма «Звездные войны» проедут по Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки от станции «Лермонтовский проспект» до станции «Пушкинская», сообщает Агентство «Москва». Акция пройдет 4 мая в неофициальный день «Звездных войн».

Под имперский марш в поезде окажутся Дарт Вейдер, принцесса Лея и штурмовик. У героев звездной саги будут при себе световые мечи, с которыми пассажиры смогут фотографироваться.

«Мы решили таким образом поднять людям настроение. Мы решили провести эту акцию именно в московском метрополитене, потому что в метро сегодня ездят множество людей, это обыденные будни, однообразные поездки. Наша цель — предоставить возможность улыбнуться большому количеству людей в обычный будний день», — рассказала заместитель генерального директора музея «Восстания машин» Анастасия Гущина.

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