Дарт Вейдер и принцесса Лея прокатятся в московском метро
Акция пройдет 4 мая в неофициальный день «Звездных войн».
Акция пройдет 4 мая в неофициальный день «Звездных войн».
Герои фильма «Звездные войны» проедут по
Под имперский марш в поезде окажутся Дарт Вейдер, принцесса Лея и штурмовик. У героев звездной саги будут при себе световые мечи, с которыми пассажиры смогут фотографироваться.
«Мы решили таким образом поднять людям настроение. Мы решили провести эту акцию именно в московском метрополитене, потому что в метро сегодня ездят множество людей, это обыденные будни, однообразные поездки. Наша цель — предоставить возможность улыбнуться большому количеству людей в обычный будний день», — рассказала заместитель генерального директора музея «Восстания машин» Анастасия Гущина.