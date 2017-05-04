Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цехВ конце 2018 года или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту»
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Делала селфи из моей спальни": Гордон об измене мужа с Седоковой
"Моя мама постаралась": ответ Борисовой СМИ
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
"Я не даю советов сыну": Орбакайте о свадьбе наследника
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12:09 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В течение трех дней на нескольких улицах Ростова будут отключать свет

5, 10 и 11 мая на нескольких улицах Ростова-на-Дону отключат электричество.

Как сообщает сайт администрации донской столицы, такое решение было принято в связи с необходимостью проведения технических работ.

Так 5 мая с 9 до 16 часов света не будет по следующим адресам: Соколова, 58, Максима Горького, 179−181, Киргизская, 1, 3, 5, 5/1, 9/2, 9/3, 50 лет РСМ, 7 «в». В тот же день, но с 9 до 17 часов, отключения произведут в домах: Щербакова, 52−82, 89−95, Арефьева, 45−69, 20 лет Октября, 14−24 «а», 29−49, Кемеровская, 28−48, 31−51, Калужская, 32−48, 35−51, Глинки, 1−55, 2−52, Мурманская, 1−41, 4−52, Книжная, 2−60, 1−45, Норильский, 40−62, 17−31, Ягодный, 1−43, 4−28, Рационализаторский, 42−60, 55−71.

10 мая с 9 до 17 часов электричество не будет поступать в здания, расположенные по адресам: Курчатова, 36−60, Милитопольская, 12 Декабря, 42−68, 31−47, Самоходный, 2−26, 1−11. 11 мая с 9 до 17 часов не будет электричества на улицах Российская, 2−14 и Монгольская, 1.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
Лично пытал и убивал: оправдан самый жестокий военный преступник
Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
СМИ: Администрация США поставила цель устранить руководство КНДР
Макрон победил Ле Пен по итогам дебатов
Китай ответил на критику со стороны КНДР
В России готовят аналог грин-карты
Четверть российских пилотов могут лишиться работы
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
«Рабочая лошадь»: странный пикап, за которым выстроилась очередь Компания Workhorse Group из штата Огайо рассекретила характеристики и внешность своего электрического пикапа W-15
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь