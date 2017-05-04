В течение трех дней на нескольких улицах Ростова будут отключать свет

Как сообщает сайт администрации донской столицы, такое решение было принято в связи с необходимостью проведения технических работ.

Так 5 мая с 9 до 16 часов света не будет по следующим адресам: Соколова, 58, Максима Горького, 179−181, Киргизская, 1, 3, 5, 5/1, 9/2, 9/3, 50 лет РСМ, 7 «в». В тот же день, но с 9 до 17 часов, отключения произведут в домах: Щербакова, 52−82, 89−95, Арефьева, 45−69, 20 лет Октября, 14−24 «а», 29−49, Кемеровская, 28−48, 31−51, Калужская, 32−48, 35−51, Глинки, 1−55, 2−52, Мурманская, 1−41, 4−52, Книжная, 2−60, 1−45, Норильский, 40−62, 17−31, Ягодный, 1−43, 4−28, Рационализаторский, 42−60, 55−71.

10 мая с 9 до 17 часов электричество не будет поступать в здания, расположенные по адресам: Курчатова, 36−60, Милитопольская, 12 Декабря, 42−68, 31−47, Самоходный, 2−26, 1−11. 11 мая с 9 до 17 часов не будет электричества на улицах Российская, 2−14 и Монгольская, 1.