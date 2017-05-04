Крупнейшую в СССР барахолку возродят в Екатеринбурге в «Ночь музеев»
В Уральском филиале ГЦСИ объявили сбор хорошо сохранившихся вещей того времени.
В Уральском филиале ГЦСИ объявили сбор хорошо сохранившихся вещей того времени.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Атмосфера «Шувакиша» — крупнейшей в СССР барахолки, созданной на окраине Свердловска в восьмидесятые годы, будет воссоздана в Екатеринбурге в «Ночь музеев-2017» во дворе Уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ-РОСИЗО). Об этом ТАСС сообщили организаторы акции.
«Шувакиш» в свое время был крупнейшей в СССР барахолкой, на которой в восьмидесятые годы можно было найти любые дефицитные импортные товары — джинсы, кроссовки, спортивные костюмы, виниловые пластинки и многое другое от жевательной резинки до автомобиля. В «Ночь музеев» в Екатеринбурге мы хотим воссоздать атмосферу этого рынка, для этого объявили сбор хорошо сохранившихся вещей того времени. Каждый сможет принести
На вечере своими воспоминаниями поделятся люди, которые были фарцовщиками. «Мы рассмотрим не только рыночный аспект этого яркого явления, но и музыкальный, литературный, журналистский. Прозвучат воспоминания людей, которые там были, на чьи вкусы повлиял «Шувакиш», — пояснили организаторы акции.
В ГЦСИ также отметили, что акция в память о «Шувакише» перекликается с индустриальными снимками
«Шувакиш» образовался в восьмидесятые годы неподалеку от одноименного пригородного поселка Свердловска. «В СССР этот рынок стал уникальным культурным явлением. В условиях железного занавеса здесь зародилась собственная рыночная экономика с элементами международной торговли и совершенно новая культура потребительства», — добавили в ГЦСИ.