Крупнейшую в СССР барахолку возродят в Екатеринбурге в «Ночь музеев»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Атмосфера «Шувакиша» — крупнейшей в СССР барахолки, созданной на окраине Свердловска в восьмидесятые годы, будет воссоздана в Екатеринбурге в «Ночь музеев-2017» во дворе Уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ-РОСИЗО). Об этом ТАСС сообщили организаторы акции.

«Шувакиш» в свое время был крупнейшей в СССР барахолкой, на которой в восьмидесятые годы можно было найти любые дефицитные импортные товары — джинсы, кроссовки, спортивные костюмы, виниловые пластинки и многое другое от жевательной резинки до автомобиля. В «Ночь музеев» в Екатеринбурге мы хотим воссоздать атмосферу этого рынка, для этого объявили сбор хорошо сохранившихся вещей того времени. Каждый сможет принести что-то свое — старые джинсы-бананы, китайские джемперы, спортивный костюм, дождевик, а также купить или продать и просто рассказать историю про дорогую для себя вещь восьмидесятых годов, — сказали в ГЦСИ.

На вечере своими воспоминаниями поделятся люди, которые были фарцовщиками. «Мы рассмотрим не только рыночный аспект этого яркого явления, но и музыкальный, литературный, журналистский. Прозвучат воспоминания людей, которые там были, на чьи вкусы повлиял «Шувакиш», — пояснили организаторы акции.

В ГЦСИ также отметили, что акция в память о «Шувакише» перекликается с индустриальными снимками фотографа-авангардиста Александра Родченко, которые сегодня представлены в центре. «Мы анализируем, насколько совместимы экология и индустриализация. “Шувакиш” также объединил в себе экологию, искусство и индустриализацию», — пояснили организаторы.

«Шувакиш» образовался в восьмидесятые годы неподалеку от одноименного пригородного поселка Свердловска. «В СССР этот рынок стал уникальным культурным явлением. В условиях железного занавеса здесь зародилась собственная рыночная экономика с элементами международной торговли и совершенно новая культура потребительства», — добавили в ГЦСИ.