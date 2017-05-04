Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова оставили под домашним арестом до августа
Заседание по продлению меры пресечения проходило в закрытом для СМИ режиме.
Заседание по продлению меры пресечения проходило в закрытом для СМИ режиме.
Владивосток, 4 мая, PrimaMedia.
Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг, 4 мая, продлил почти на три месяца меру пресечения директору Тихоокеанского
Заседание по продлению меры пресечения проходило в закрытом для СМИ режиме. С таким ходатайством выступила сторона гособвинения. Суд согласился, что в ходе заседания могут оглашаться материалы уголовного дела и данные участвующих в деле и пока не допрошенных лиц. Потому, чтобы обеспечить тайну следствия, журналистов попросили покинуть зал. Присутствовать на процессе разрешили лишь супруге Льва Бочарова — чтобы «чисто психологически его поддержать».
О том, какой эпизод деятельности привлек внимание следователей, журналисты до сих пор только гадают — следствие не говорит ничего, кроме обвинительной статьи. Сам Бочаров и его адвокат тоже с прессой не общаются — с них взяли подписку о неразглашении материалов уголовного дела.
Наиболее вероятной пока остается версия о продаже морских млекопитающих за границу. Так, в сентябре 2016 года аудиторы счетной палаты обвинили
Есть вариант и с нарушением закона при проведении аукциона на отлов двух косаток — поймали их до завершения конкурсных процедур.
По окончании заседания стало известно, что обвинение настаивало на продлении меры пресечения директору
Что же касается первого заместителя директора