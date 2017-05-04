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12:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова оставили под домашним арестом до августа

Заседание по продлению меры пресечения проходило в закрытом для СМИ режиме.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 мая, PrimaMedia.

Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг, 4 мая, продлил почти на три месяца меру пресечения директору Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-центра) Льву Бочарову, подозреваемому в превышении должностных полномочий. Он останется под домашним арестом до 9 августа, сообщает корр. РИА PrimaMedia.

Заседание по продлению меры пресечения проходило в закрытом для СМИ режиме. С таким ходатайством выступила сторона гособвинения. Суд согласился, что в ходе заседания могут оглашаться материалы уголовного дела и данные участвующих в деле и пока не допрошенных лиц. Потому, чтобы обеспечить тайну следствия, журналистов попросили покинуть зал. Присутствовать на процессе разрешили лишь супруге Льва Бочарова — чтобы «чисто психологически его поддержать».

О том, какой эпизод деятельности привлек внимание следователей, журналисты до сих пор только гадают — следствие не говорит ничего, кроме обвинительной статьи. Сам Бочаров и его адвокат тоже с прессой не общаются — с них взяли подписку о неразглашении материалов уголовного дела.

Наиболее вероятной пока остается версия о продаже морских млекопитающих за границу. Так, в сентябре 2016 года аудиторы счетной палаты обвинили ТИНРО-центр в том, что его сотрудники выловили десяток белух и, воспользовавшись лазейкой в законодательстве, продали их за 42 млн рублей китайцам.

Есть вариант и с нарушением закона при проведении аукциона на отлов двух косаток — поймали их до завершения конкурсных процедур.

По окончании заседания стало известно, что обвинение настаивало на продлении меры пресечения директору ТИНРО-центра Льву Бочарову в виде домашнего ареста до 9 августа. Суд удовлетворил ходатайство.

Что же касается первого заместителя директора ТИНРО-центра Юрия Блинова, являющегося вторым фигурантом уголовного дела, то продление меры пресечения ему рассматривалось немного ранее в Ленинском районном суде Владивостока. Его оставили под стражей тоже почти на три месяца.

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