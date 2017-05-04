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12:51 (мск), источник: Tengrinews

Ученые раскрыли секрет «сарафанного радио»

Математики из Санкт-Петербурга раскрыли секрет работы «сарафанного радио», создав компьютерную программу, способную отслеживать и предсказывать вирусное распространение информации среди пользователей соцсетей и абонентов сотовых сетей, сообщает РИА Новости.

Источник: Tengrinews

Алгоритм ее работы и выводы ученых были опубликованы в Journal of Computational Science.

Как сообщил Александр Вишератин из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге, специалистами была разработана формула, определяющая вероятность передачи информации между людьми.

«В нашей модели, как и в реальности, абонент способен забыть новость после разговора, если она для него не важна или не актуальна. Цепь может оборваться и тогда, когда человек звонит дальнему знакомому, которого сообщение не интересует. Мы учли это и создали формулу, определяющую вероятность передачи информации между агентами», — сказал он.

По словам ученых, «сарафанное радио» — вирусное распространение какой-то информации среди родственников, знакомых, знакомых знакомых и так далее — часто является единственным источником информации (или дезинформации) во время стихийных бедствий, войн или других кризисных ситуаций.

Чрезмерная активность «сарафанного радио», как отмечают ученые, может вызвать массовую панику, перегрузку сетей и прочие негативные последствия, которые можно ликвидировать, если знать, как оно работает и как распространяется информация.

Для решения этой проблемы ученые из Университета ИТМО создали компьютерную модель сотовой сети, состоящей из виртуальных абонентов, сети контактов между ними и нескольких путей передачи информации. Ее архитектура, как отмечают ученые, имитирует то, как общаются друг с другом люди в реальной жизни, и она была построена на реальных данных о звонках людей, собранных авторами статьи в ходе соцопросов нескольких десятков добровольцев.

В этой модели каждый «житель» имеет набор связей с «соседями» и «родственниками», часть которых является более сильной, а другая — более слабой. Когда что-то случается, он может передать информацию о случившемся всем своим контактам, отдавая приоритет более важным абонентам и оставляя менее важных знакомых на потом.

Наблюдая за «общением» абонентов в такой сети, российские ученые научились определять, с какой скоростью и как распространяется информация по «сарафанному радио», и находить людей, играющих ключевую роль в ее «миграциях».

К примеру, ученые обнаружили, что существует три типа участников таких сетей — обычные люди, «занятые» и организаторы. Последние, к примеру, часто звонят как обычным, так и занятым людям, но разговоры между ними бывают короткими, а обычные люди, доля которых составляет 94 процента, звонят реже, говорят дольше и чаще набирают людей из своего ближнего круга общения.

В результате выяснилось, что-то, с какой скоростью двигается информация, зависит от того, о чем идет речь, является ли звонок экстренной или обычной новостью, а также от типа ньюсмейкеров. К примеру, если новость сперва попала к «организаторам», она распространится по «сарафанному радио» быстрее, чем другие сообщения.

Используя подобную информацию, математики из Университета ИТМО составили формулу, позволяющую предсказать, с какой вероятностью распространится та или иная информация по сети. Что интересно, обычная информация распространяется очень медленно на первых этапах после ее появления и взрывообразно быстро после появления некоторой «критической массы» людей, знающих о ее существовании.

Подобный фактор, как считают ученые, следует учитывать при изучении «вирусной» рекламы и других форм «сарафанного радио».

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