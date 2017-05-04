Медвежата Нельсон и Никола пополнили коллекцию зоопарка Алматы

Несколько дней назад были выставлены на экспозицию два бурых медвежонка, родившихся в начале года, также появились на свет детеныш японской макаки и птенцы хищных птиц. Кроме того, несколько недель назад сюда по обмену прибыла молодая пума, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Медвежата Нельсон и Никола родились 2 января, но до 26 апреля находились вместе с мамой вне экспозиции. Работники зоопарка отмечают, что медвежата активные. Много играют, плавают в бассейне, у них хороший аппетит. Питаются они еще от материнской груди, но иногда их балуют сгущенкой Медвежата находятся в одной клетке с мамой Гердой по соседству с папой Курманбеком.

Родителей пока разделили, чтобы не родились другие медвежата. Чуть больше месяца назад в зоопарке Алматы родился детеныш японской макаки, которого назвали Сакура. Маме 22 года. Она долго прятала новорожденного от посторонних глаз и только недавно начала показывать. Почти все время детеныш находится у мамы на руках.

Представители зверинца отмечают, что если бы за животными плохо ухаживали, они бы не размножались. Так как в этом году сезон начинается позже, чем обычно, все обезьяны пока находятся в зимнем помещении, но после 15 мая их поместят в вольеры на улице, которые в настоящее время красят.

Еще несколько недель назад из Карагандинского зоопарка в Алматы по обмену привезли шестимесячную пуму Анкору. Ее обменяли на амурского тигра, поступившего в 2016 году. Теперь в алматинском зверинце скомплектована пара пум. Как рассказал директор зоопарка Ержан Еркинбаев, также родилось много хищных птиц. Из Душанбэ пришла пара бородачей. Ожидается прибытие большой коллекции попугаев из Германии. Еще одна хорошая новость касается улучшения условий содержания ветерана алматинского зоопарка — 27 летнего белого медведя Алькора. Через месяц он переедет в новый просторный вольер.

«Алькор тяжело переносит летнюю жару, поэтому ему строят стеклянный дом с охлаждением на просторной территории. На ней будет располагаться бассейн и зона с зеленью. (…) Сейчас внедряем политику избавления от старых ржавых металлических прутьев. Хотим максимально заменить на стекло, либо обшить деревом. Придать более приглядный вид, чтобы не казалось, что животные находятся в тюрьме. У них среда обитания должна быть максимально приближенной к естественной. Кроме того, заборчики, которые с советского периода везде и сплошь установлены, мы хотим там где можно убрать совсем, а там где нельзя, обсадить живой изгородью», — рассказал директор зоопарка.

В настоящее время заборы уже убрали в месте где находятся зебры. По всей территории высаживают клумбы, убирают ступеньки и прочие барьеры для мам с колясками и людей с особенными потребностями. Через месяц в зоопарке закончат строительство новой ветеринарной клиники.

Кроме того, здесь рассчитывают вернуться к начатой в 2015 году и затем свернутой работе по глобальной реконструкции зоопарка. По словам Еркинбаева, вновь налажен контакт с немецким архитектором Питером Разбахом — автором концепций одних из лучших зоопарков в мире. Вместе с тем, Еркинбаев объективно признает, что коллекция зоопарка Алматы, является физиологически устаревшей, а часть животных находится на выбраковке, в основном из-за родственного кровосмешения.

«Родственное кровосмешение родителей, что не допускается по всем нормам зоопарков. Есть животные, которые имеют неэкспозиционный вид. Много животных уже преклонного возраста. Но излишки, которые представляют какую-то ценность мы удачном меняем. Надеемся нашу коллекцию сделать более красивой, более насыщенной, и на то, что неукомплектованных пар в ближайшее время уже не будет», — поделился директор алматинского зоопарка.

Отметим, что в теплое время года зоопарк Алматы работает с 9.00 до 21.00 без выходных.