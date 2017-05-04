Два молодых кемеровчанина обокрали сокурсника
Молодым людям вынесен приговор.
Молодым людям вынесен приговор.
Два жителя областного центра 17-ти и 18-ти лет обокрали сокурсника.
По сообщению
В отношении молодых кемеровчан было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Суд признал их виновными и приговорил 17-летнего парня к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, 18-летнего — к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, коменданту общежития сделано замечание. Также в учебное заведение направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.