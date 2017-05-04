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12:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Два молодых кемеровчанина обокрали сокурсника

Молодым людям вынесен приговор.

Два жителя областного центра 17-ти и 18-ти лет обокрали сокурсника.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, злоумышленники распивали алкоголь в комнате общежития училища, в котором они учились. В какой-то момент застолья молодые люди решили завладеть мобильным телефоном своего сокурсника. Они пришли к нему в комнату, избили несовершеннолетнего и забрали телефон. При этом 18-летний обвиняемый увидел на пальце у парня кольцо и также забрал его. После того, как грабители ушли, потерпевший обратился в правоохранительные органы. Прибывшие на место полицейские задержали сокурсников, при них были обнаружены вещи пострадавшего.

В отношении молодых кемеровчан было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Суд признал их виновными и приговорил 17-летнего парня к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, 18-летнего — к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, коменданту общежития сделано замечание. Также в учебное заведение направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

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