Метро Петербурга изменило время работы станций 9 мая

В пресс-службе подземки сообщают о работе трех станций метро, которые обычно закрыты по выходным и праздничным дням. С 07.00 до 20.00 для пассажиров будут открыты вестибюли «Достоевской», «Технологического института — 1» и «Площади Александра Невского — 2».

При этом, на время проведения памятной акции «Бессмертный полк», временно изменится режим работы нескольких центральных станций. Так, «Адмиралтейская» с 08.30 до 11.30 и с 15.30 до полуночи будет работать только на выход.

Также только на выход с 14.00 до 15.25 часов будут открыты «Площадь Александра Невского — 1» и «Площадь Александра Невского — 2».

Разный режим работы 9 мая ожидает два выхода со станции «Площадь Восстания». Вестибюль 1 с выходом на саму улицу Восстания с 14.30 до 15.30 будет только впускать пассажиров. А вестибюль 2 с выходом на Московский вокзал в это же время заработает только на выход. В то же время «Маяковская» вообще будет закрыта для входа и выхода пассажиров, поезда проследуют станцию без остановки.

Станция метро «Горьковская» 9 мая с 21.25 до 22.00 часов работает только на выход.