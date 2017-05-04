Метро Петербурга изменило время работы станций 9 мая
Метрополитен Петербурга изменил схему работы 9 мая, чтобы избежать очередей из пассажиров. Несколько станций будут открыты вопреки расписанию.
Метрополитен Петербурга изменил схему работы 9 мая, чтобы избежать очередей из пассажиров. Несколько станций будут открыты вопреки расписанию.
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При этом, на время проведения памятной акции «Бессмертный полк», временно изменится режим работы нескольких центральных станций. Так, «Адмиралтейская» с 08.30 до 11.30 и с 15.30 до полуночи будет работать только на выход.
Также только на выход с 14.00 до 15.25 часов будут открыты «Площадь Александра Невского — 1» и «Площадь Александра Невского — 2».
Разный режим работы 9 мая ожидает два выхода со станции «Площадь Восстания». Вестибюль 1 с выходом на саму улицу Восстания с 14.30 до 15.30 будет только впускать пассажиров. А вестибюль 2 с выходом на Московский вокзал в это же время заработает только на выход. В то же время «Маяковская» вообще будет закрыта для входа и выхода пассажиров, поезда проследуют станцию без остановки.
Станция метро «Горьковская» 9 мая с 21.25 до 22.00 часов работает только на выход.