Власти Чикаго разрешили на день закрыть имя Трампа на его отеле надувными свиньями

По замыслу авторов, надувные свиньи будут висеть в воздухе прямо напротив названия башни Трампа. Эту идею дизайнеры озвучили еще в ноябре 2016 года, когда Дональд Трамп был избран президентом США, что вызвало недовольство архитекторов.
Теперь же им удалось договориться с властями и продумать логистику: золотые свиньи, наполненные гелием, будут закреплены на барже, стоящей на реке Чикаго.
За основу проекта решено взять надувную свинью, которую использовала британская рок-группа Pink Floyd для обложки своего альбома Animals. Только в 1977 году свинья была розовая, она парила над лондонской электростанцией Баттерси. Как сообщается, один из основателей группы Роджер Уотерс уже дал свое согласие на использование образа.