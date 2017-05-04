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12:47 (мск), источник: Интерфакс

Власти Чикаго разрешили на день закрыть имя Трампа на его отеле надувными свиньями

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Дизайнеры из фирмы New World Design Ltd. получили разрешение разместить надувных золотых свиней напротив гостиницы «Трамп Тауэр» в Чикаго, сообщает The Architects Newspaper.

Источник: AP 2017

По замыслу авторов, надувные свиньи будут висеть в воздухе прямо напротив названия башни Трампа. Эту идею дизайнеры озвучили еще в ноябре 2016 года, когда Дональд Трамп был избран президентом США, что вызвало недовольство архитекторов.

Теперь же им удалось договориться с властями и продумать логистику: золотые свиньи, наполненные гелием, будут закреплены на барже, стоящей на реке Чикаго.

За основу проекта решено взять надувную свинью, которую использовала британская рок-группа Pink Floyd для обложки своего альбома Animals. Только в 1977 году свинья была розовая, она парила над лондонской электростанцией Баттерси. Как сообщается, один из основателей группы Роджер Уотерс уже дал свое согласие на использование образа.

Комментарии
1
Иван Петров
А чо, надувных женщин не догадались?
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