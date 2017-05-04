Власти Чикаго разрешили на день закрыть имя Трампа на его отеле надувными свиньями

По замыслу авторов, надувные свиньи будут висеть в воздухе прямо напротив названия башни Трампа. Эту идею дизайнеры озвучили еще в ноябре 2016 года, когда Дональд Трамп был избран президентом США, что вызвало недовольство архитекторов.

Теперь же им удалось договориться с властями и продумать логистику: золотые свиньи, наполненные гелием, будут закреплены на барже, стоящей на реке Чикаго.