Осенью на экраны выйдут две картины, снятые в Калининграде

Продюсер Ахмед Бугов во время эфира заявил, что две из этих кинокартин выйдут на экраны уже осенью.

«Нужно развивать Калининградскую область, она очень кинематографична, это все понимают, насколько она интересна. Режиссёры и продюсеры, которые не знали, что здесь такое есть открывают для себя область заново. Вот так нескромно, но 11 картин уже, всё идет удачно. Будем дальше развиваться», — сказал Ахмед Бугов.