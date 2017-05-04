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16:51 (мск), источник: Вести - Калининград

Осенью на экраны выйдут две картины, снятые в Калининграде

В Калининградской области за последние 4 года было снято 11 фильмов. Об этом рассказали участники программы «Позиция» на канале «Россия-24».

Продюсер Ахмед Бугов во время эфира заявил, что две из этих кинокартин выйдут на экраны уже осенью.

«Нужно развивать Калининградскую область, она очень кинематографична, это все понимают, насколько она интересна. Режиссёры и продюсеры, которые не знали, что здесь такое есть открывают для себя область заново. Вот так нескромно, но 11 картин уже, всё идет удачно. Будем дальше развиваться», — сказал Ахмед Бугов.

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