Правительство: калининградский центр женского здоровья готов на 99%

За счёт средств областной больницы выполнен ремонт помещений на первом этаже здания. Полностью заменены системы электроснабжения, отопления, водоотведения, канализации, отделка кабинетов. На эти цели из бюджета медицинской организации было направлено 5 миллионов рублей.

По словам Александра Кравченко, установку цифрового маммографа в уже подготовленном помещении поставщик планирует завершить до 20 мая. К концу месяца в центр будут поставлены кольпоскоп, два аппарата УЗИ, с помощью которых у жительниц региона появится возможность проходить исследования молочных желёз, брюшной полости и малого таза.

Сейчас для центра разрабатывается сайт, с помощью которого можно будет записываться на приём к врачам-гинекологам, маммологам и другим специалистам на удобное для пациенток время.

«Используемые технологии, современное оборудование и, конечно же, грамотные специалисты позволят приблизить медицинскую помощь по ряду деликатных проблем к нашим дорогим женщинам», — сказал по итогам рабочего совещания руководитель регионального минздрава.

Напомним, что проектная мощность социально значимого объекта, открытие которого запланировано на конец мая, рассчитана на тысячу пациенток в месяц в две смены.