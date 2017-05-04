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16:45 (мск), источник: Клопс.ru

Правительство: калининградский центр женского здоровья готов на 99%

Ремонтные работы в Центре женского здоровья, который откроется на ул. Подполковника Иванникова, выполнены на 99 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области по результатам выездного рабочего совещания под руководством временно исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Александра Кравченко.

Источник: Клопс.ru

За счёт средств областной больницы выполнен ремонт помещений на первом этаже здания. Полностью заменены системы электроснабжения, отопления, водоотведения, канализации, отделка кабинетов. На эти цели из бюджета медицинской организации было направлено 5 миллионов рублей.

По словам Александра Кравченко, установку цифрового маммографа в уже подготовленном помещении поставщик планирует завершить до 20 мая. К концу месяца в центр будут поставлены кольпоскоп, два аппарата УЗИ, с помощью которых у жительниц региона появится возможность проходить исследования молочных желёз, брюшной полости и малого таза.

Сейчас для центра разрабатывается сайт, с помощью которого можно будет записываться на приём к врачам-гинекологам, маммологам и другим специалистам на удобное для пациенток время.

«Используемые технологии, современное оборудование и, конечно же, грамотные специалисты позволят приблизить медицинскую помощь по ряду деликатных проблем к нашим дорогим женщинам», — сказал по итогам рабочего совещания руководитель регионального минздрава.

Напомним, что проектная мощность социально значимого объекта, открытие которого запланировано на конец мая, рассчитана на тысячу пациенток в месяц в две смены.

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