В сети появилась видеопрезентация с планами японцев сделать из Воронежа «умный город»

На видео можно посмотреть, как иностранцы собираются решить проблемы городской среды в Воронеже. В качестве основных из них японские специалисты назвали пробки и изношенные коммуникации в многоквартирных домах. Они заявили, что собираются создать в Воронеже комфортную чистую среду, обеспечивающую уютную и активную жизнь. Также пообещали грамотно организовать городскую транспортную сеть — не только уменьшить пробки на дорогах, но и уделить внимание экологии. Обозначили стандарты развития городской среды в 10 пунктах.

Японцы заявили о том, что в Воронеже уже началось введение ноу-хау. Речь идёт о системе интеллектуальных светофоров для предотвращения пробок на дорогах, бестраншейном восстановлением трубопроводов, постройке «умного здорового» жилья с высокой теплоизоляцией. В рамках реализации проекта иностранцы пообещали сделать всё возможное, чтобы улучшить качество жизни воронежцев.