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13:48 (мск), источник: Вести - Воронеж

В сети появилась видеопрезентация с планами японцев сделать из Воронежа «умный город»

Сотрудники посольства Японии в России выложили сети презентацию того, как превратить Воронеж в «умный город». Её показали президенту Владимиру Путину во время встречи на высшем уровне с главой правительства Японии Синдзо Абэ в Москве в конце апреля.

Воронеж определили в качестве пилотного города для осуществления проектов по улучшению городской среды с использованием японских передовых технологий.

На видео можно посмотреть, как иностранцы собираются решить проблемы городской среды в Воронеже. В качестве основных из них японские специалисты назвали пробки и изношенные коммуникации в многоквартирных домах. Они заявили, что собираются создать в Воронеже комфортную чистую среду, обеспечивающую уютную и активную жизнь. Также пообещали грамотно организовать городскую транспортную сеть — не только уменьшить пробки на дорогах, но и уделить внимание экологии. Обозначили стандарты развития городской среды в 10 пунктах.

Японцы заявили о том, что в Воронеже уже началось введение ноу-хау. Речь идёт о системе интеллектуальных светофоров для предотвращения пробок на дорогах, бестраншейном восстановлением трубопроводов, постройке «умного здорового» жилья с высокой теплоизоляцией. В рамках реализации проекта иностранцы пообещали сделать всё возможное, чтобы улучшить качество жизни воронежцев.

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