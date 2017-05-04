В Воронежской области захоронили останки погибшего под Ленинградом красноармейца

Останки красноармейца Василия Колесникова, погибшего под Ленинградом во время Великой Отечественной войны, захоронили на кладбище в селе Новая Усмань Воронежской области в среду, 3 мая. Церемонии захоронения предшествовал траурный митинг.

Останки солдата привез 58-летний петербургский доброволец, уроженец Боброва Воронежской области Александр Бедиков в пятницу, 28 апреля.

— Я сразу же согласился помочь. В моем поступке нет ничего необычного. Думаю, каждый на моем месте поступил бы так же. Главное, что еще один солдат вернулся с войны, — рассказал Александр Бедиков.

Вместе с останками поисковики передали медальон, записку из него, пуговицу и личные вещи бойца.

— Когда папа уходил на фронт, мне был всего месяц, поэтому я совсем не помнила отца. Этого дня ждала долгие годы. Теперь смогу навещать, ухаживать за могилкой. Мама не дождалась отца. После войны она так и не вышла замуж, верила, что отец вернется. Всегда говорила, что папа был добрым, отзывчивым и тем единственным, которого можно ждать годы. Умерла она 3 мая, только 1985 года. Маму и папу похоронили в один день, только с разницей в 32 года, — отметила Мария Худякова, дочь Василия Колесникова.

Ангелина, правнучка Василия Колесникова, призналась, что почти ничего не знала о судьбе прадеда:

— Я всегда интересовалась родословной семьи. Бабушка говорила, что прадедушка пропал без вести. Теперь я знаю, где и при каких обстоятельствах он погиб. Для меня он был и всегда останется героем!

Контекст

Василий Колесников родился в 1902 году в селе Шукавское Верхнехавского района Воронежской губернии. Василия призвали на фронт 10 августа 1941 года. Поисковый отряд «Примирение» нашел останки красноармейца примерно в 3 км от Синявских высот, недалеко от Санкт-Петербурга 23 мая 2016 года. Мария Худякова узнала о месте гибели отца спустя 76 лет — 14 апреля 2017 года. Женщина решила захоронить останки в Новой Усмани, так как живет там и там же похоронила мать.

Для доставки останков в Воронежскую область нужно было найти волонтера. Корреспонденты «Новоусманской Нивы» (филиал РИА «Воронеж») обратились через соцсети за помощью. Информацией в социальных сетях поделились более 50 человек, а просмотрели запись с призывом о помощи более 5 тыс. человек. На призыв откликнулся петербуржец Александр Бедиков.