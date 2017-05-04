Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
СМИ: Киев погасил задолженность перед Россией
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Слюги, киклики и хурьма: угадай слова из словаря Брокгауза245 лет назад родился немецкий издатель Фридрих Брокгауз
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от проигрыша «Питтсбургу»
Об кого на этот раз Россия споткнётся в финале? Прогноз на ЧМ
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
9Юбилей Корейской народной армии
13:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Райадминистрация в Нижнем Новгороде решила не запускать фонтан на пл. Маркина в 2017 году

Эксплуатация фонтана на пл. Маркина в Нижнем Новгороде будет приостановлена до капремонта в 2018 году. Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода.

В администрации отметили, что в связи с тем, что данный фонтан был реконструирован в 2007 году, и с момента запуска до настоящего времени не ремонтировался, оборудование фонтана имеет достаточно высокую степень износа. Поэтому администрация района приняла решение приостановить эксплуатацию фонтана с целью организации его капитального ремонта в 2018 году.

При этом, согласно информации, работы по очистке чаши фонтана и прилегающей территории выполнялись в рамках весеннего месячника по благоустройству 8 и 24 апреля 2017 года.

Напомним, что в августе 2016 года благотворительный совет Нижегородской области озвучивал намерение восстановить «Фонтан благотворителей», который должен будет располагаться на месте действующего фонтана на пл. Маркина в Нижнем Новгороде, к лету 2018 года.

Как сообщалось ранее, главный фонтан Нижнего Новгорода начал работать на пл. Минина и Пожарского 28 апреля 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
СМИ: Администрация США поставила цель устранить руководство КНДР
Макрон победил Ле Пен по итогам дебатов
Китай ответил на критику со стороны Северной Кореи
Минфин сократит покупки иностранной валюты в восемь раз
Росавиация ответила на жалобу пилотов в ICAO
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео) Потребовалось почти 30 минут и «Нива», чтобы спасти спортивный автомобиль из ловушки
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Скончался один из старейших актеров мира Популярность Лукасу Амманну принесли роли в фильмах «Милый друг», «Дни ярости», а также в сериале «Граф Йостер имеет честь»
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь