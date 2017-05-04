Райадминистрация в Нижнем Новгороде решила не запускать фонтан на пл. Маркина в 2017 году

В администрации отметили, что в связи с тем, что данный фонтан был реконструирован в 2007 году, и с момента запуска до настоящего времени не ремонтировался, оборудование фонтана имеет достаточно высокую степень износа. Поэтому администрация района приняла решение приостановить эксплуатацию фонтана с целью организации его капитального ремонта в 2018 году.

При этом, согласно информации, работы по очистке чаши фонтана и прилегающей территории выполнялись в рамках весеннего месячника по благоустройству 8 и 24 апреля 2017 года.

Напомним, что в августе 2016 года благотворительный совет Нижегородской области озвучивал намерение восстановить «Фонтан благотворителей», который должен будет располагаться на месте действующего фонтана на пл. Маркина в Нижнем Новгороде, к лету 2018 года.

Как сообщалось ранее, главный фонтан Нижнего Новгорода начал работать на пл. Минина и Пожарского 28 апреля 2017 года.