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12:58 (мск), источник: ТАСС

Росавиация не пустила в полет выпускников Челябинского летного училища с дипломами 2016 г

В августе 2016 года у учебного заведения закончился срок действия сертификата от Росавиации.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Выпускники Челябинского летного училища гражданской авиации, которые закончили обучение с августа 2016 года, не могут быть допущены к полетам из-за отсутствия у учебного заведения сертификата от Росавиации. Об этом ТАСС сообщили в Уральском межрегиональном территориальном управлении Росавиации.

«Для того, чтобы производить обучение пилотов, они должны иметь сертификат, выданный Росавиацией, и программу, также утвержденную Росавиацией. Однако сертификат у Челябинского летного училища гражданской авиации закончился в августе. Без него они не имеют права проводить обучение, но продолжают обучать. Поэтому в Рособрнадзор мы направили документы, ведь они выдавали лицензию на осуществление образовательной деятельности», — сказали в управлении.

По данным собеседника агентства, выпускники, которые закончили данное учебное заведение с августа 2016 года, не могут быть допущены к полетам. «То есть выпускники получают диплом, а удостоверение пилота, которое выдается в отделениях Росавиации, получить не могут. По нашей информации, сейчас идут суды, решения до сих пор нет», — уточнили в ведомстве.

«Сколько человек закончили это коммерческое училище, сказать не можем, потому что выпускники могут обращаться в разные территориальные управления Росавиации. К нам поступало порядка пяти обращений от выпускников, мы вынуждены отказывать», — резюмировал собеседник агентства.

В училище обещали прокомментировать ситуацию позже.

Училище было создано в ноябре 2008 года. 28 августа 2015 года ЧУПО «УТЦ «ЧелАвиа» переименовано в Частное профессиональное образовательное учреждение «Челябинское летное училище гражданской авиации» (ЧПОУ «ЧЛУГА»). Место нахождения — аэродром Калачево (Челябинск), а также московский филиал на аэродроме Мячково.

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