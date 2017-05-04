Два спектакля представит ТЮЗ в Иркутске ко Дню Победы

Как сообщает 3 мая 2017 года пресс-служба театра, постановки «Победитель» и «Счастье мое» особенно достойны внимания в дни, когда вспоминают о тех, кто отдал жизнь за нашу с вами свободу.

Спектакль «Победитель» создан как дань памяти ветеранам за их великий подвиг в годы Великой Отечественной войны. Режиссер Александр Гречман написал пьесу по мотивам военных произведений писателя Виктора Астафьева и дневниковых воспоминаний известного российского актера Иннокентия Смоктуновского. Два выдающихся человека прошли в солдатских шинелях по тяжелым военным дорогам. У каждого из них была своя война и свой взгляд на нее, как и у главного героя, 18-летнего солдата Кольки Костяева. «Победитель» — это пронзительный спектакль о сломанной судьбе, но несломленном человеке, чья юность оказалась полна несбывшихся надежд и не случившейся любви. Посмотреть постановку можно 5 и 6 мая, начало в 18:30.