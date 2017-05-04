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12:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два спектакля представит ТЮЗ в Иркутске ко Дню Победы

Два спектакля, в которых звучит правда о войне и задаются вопросы о ценности жизни и любви, представит ко Дню Победы в Великой Отечественной войны своим зрителям Иркутский театр юного зрители им. А. Вампилова.

Как сообщает 3 мая 2017 года пресс-служба театра, постановки «Победитель» и «Счастье мое» особенно достойны внимания в дни, когда вспоминают о тех, кто отдал жизнь за нашу с вами свободу.

Спектакль «Победитель» создан как дань памяти ветеранам за их великий подвиг в годы Великой Отечественной войны. Режиссер Александр Гречман написал пьесу по мотивам военных произведений писателя Виктора Астафьева и дневниковых воспоминаний известного российского актера Иннокентия Смоктуновского. Два выдающихся человека прошли в солдатских шинелях по тяжелым военным дорогам. У каждого из них была своя война и свой взгляд на нее, как и у главного героя, 18-летнего солдата Кольки Костяева. «Победитель» — это пронзительный спектакль о сломанной судьбе, но несломленном человеке, чья юность оказалась полна несбывшихся надежд и не случившейся любви. Посмотреть постановку можно 5 и 6 мая, начало в 18:30.

Спектакль «Счастье мое» поставлен по пьесе Александра Червинского. Трогательная и пронзительная история поднимает удивительно современные вопросы, которые называются «вечными»: что есть любовь, счастье, мечта, верность, долг, выбор. Действие пьесы происходит в послевоенном 1947 году. Война окончена, люди мечтают освободиться от прошлого, с гордостью смотреть вперед. Случайно-неслучайная встреча главных героев Виктории и Семена, их неожиданная любовь становятся для них главным жизненным уроком и испытанием. Для подрастающего поколения пьеса дает повод задуматься о себе, когда жизнь заставляет повзрослеть. Посмотреть постановку можно 8 и 9 мая в 18:30.

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