Коммунальные отходы сжигали во время особого противопожарного режима в Иркутской области

Прокуратура Балаганского района установила факт сжигания коммунальных отходов во время особого противопожарного режима. В отношении заместителя мэра МО возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщил ИА IrkutskMedia в пресс-службе надзорного органа региона.

В ходе проверки прокуратурой Балаганского района установлено, что администрацией района — собственником земельного участка (склада ТБО) — не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травы, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10-ти метров от леса. Также лес не отделен минерализованной полосой.

«Кроме того, несмотря на введение особого противопожарного режима, утилизация коммунальных отходов на земельном участке осуществляется путем сжигания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, на территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения. Из-за высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности действует запрет на посещения лесов — в регионе выставлены посты по ограничению доступа в них.