Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Василевский сыграет в воротах сборной России в первом матче ЧМ
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2017
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Орбакайте рассказала детали свадьбы сына Никиты - СМИ
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Подготовка техники к Параду Победы
17:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Коммунальные отходы сжигали во время особого противопожарного режима в Иркутской области

Прокуратура выявила нарушения в Балаганском районе.

Прокуратура Балаганского района установила факт сжигания коммунальных отходов во время особого противопожарного режима. В отношении заместителя мэра МО возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщил ИА IrkutskMedia в пресс-службе надзорного органа региона.

В ходе проверки прокуратурой Балаганского района установлено, что администрацией района — собственником земельного участка (склада ТБО) — не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травы, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10-ти метров от леса. Также лес не отделен минерализованной полосой.

«Кроме того, несмотря на введение особого противопожарного режима, утилизация коммунальных отходов на земельном участке осуществляется путем сжигания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, на территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения. Из-за высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности действует запрет на посещения лесов — в регионе выставлены посты по ограничению доступа в них.

Раннее ИА IrkutskMedia сообщило, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78-ми жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения около 500 человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Депутат ГД от Иркутской области Сергей Тен: Седьмой созыв продолжает работу шестого
Путин: Политическим убийствам не может быть оправдания
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
России и Украине грозят санкции из-за Евровидения
Прокуратура завела дело об информационной атаке на Макрона
В Башкирии разбился вертолет Robinson
Художник Петр Павленский получил политическое убежище во Франции
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
Во имя Италии. Почему Лигу чемпионов должен выиграть «Ювентус» Победив в Монако, «Юве» сделал важный шаг к заветной мечте. Осталась «самая малость» — обыграть в финале «Реал»
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь