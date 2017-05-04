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13:21 (мск), источник: dostup1.ru

Ночные заморозки прогнозируют синоптики в Челябинской области

Кроме того, возможно шквалистое усиление ветра.

Понижение температуры воздуха до минус семи градусов ночью прогнозируют синоптики в Челябинской области в ближайшие двое суток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В регионе ожидаются заморозки в воздухе: ночью 5 мая в горах и низинах до минус двух, 6 мая в большинстве районов — до четырех, в горах и низинах — до семи градусов», — говорится в сообщении Челябинского ЦГМС.

Предстоящей ночью на Южном Урале будет плюс 3−8, в горах до минус двух, в пятницу днем — плюс 10−15, в горах — около пяти градусов выше нуля, местами небольшие дожди, на юге — умеренные. Отдельные порывы северо-западного ветра до 15−20 метров в секунду.

Завтра, 5 мая, в большинстве районов Челябинской области сохранится высокая пожарная опасность.

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