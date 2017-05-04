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13:12 (мск), источник: Tengrinews

Названа дата пилотного запуска платных парковок в Астане

В акимате Астаны рассказали о дате пилотного запуска платных парковок, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«27 мая планируется запуск платной парковки на бульваре “Нуржол” на 422 места в пилотном режиме», — сообщил руководитель Управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов.

Он отметил, что данный проект является первой зоной, которая будет работать в платном режиме.

«Там уже инфраструктура подготовлена, знаки стоят зачехлены. Планируем, что 27 мая начнем работать по городской платной парковке. В перспективе мы планируем в этом году довести до 9 000 мест», — заявил Бекмырза Игенбердинов.

Ранее сообщалось, что час платной парковки одного транспортного средства в Астане будет стоить от 100 тенге. Генеральный директор ТОО «VessoM» Жанара Жасарова рассказывала, как будут работать платные парковки.

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