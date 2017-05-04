Организаторы Евровидения пригрозили России и Украине санкциями

По его словам, в качестве принимающей страны Киев взял на себя обязательство обеспечить выступление всех участников в 2017 году и не выполнил его в отношении российской исполнительницы Юлии Самойловой.

Он отметил, что Россия также нарушила правила Евровидения, поскольку представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года.

Как пояснил глава оргкомитета, решение о санкциях в отношении еще не принято, но этот вопрос обязательно обсудят на следующей неделе. О том, какие меры будут предприняты в отношении Украины и России, объявят уже после проведения Евровидения, добавил он.