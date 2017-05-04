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13:24 (мск), источник: РИА Новости

Организаторы Евровидения пригрозили России и Украине санкциями

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Европейский вещательный союз допускает введение санкций в отношении России и Украины из-за нарушений устава «Евровидения». Об этом сообщает ZDF Heute со ссылкой на главу оргкомитета конкурса Франка-Дитера Фрайлинга.

Источник: РИА Новости

По его словам, в качестве принимающей страны Киев взял на себя обязательство обеспечить выступление всех участников в 2017 году и не выполнил его в отношении российской исполнительницы Юлии Самойловой.

Он отметил, что Россия также нарушила правила Евровидения, поскольку представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года.

Как пояснил глава оргкомитета, решение о санкциях в отношении еще не принято, но этот вопрос обязательно обсудят на следующей неделе. О том, какие меры будут предприняты в отношении Украины и России, объявят уже после проведения Евровидения, добавил он.

В уставе в этом случае предусматривается несколько вариантов санкций — от денежного штрафа и лишения спонсорской поддержки, до отстранения от участия в конкурсе сроком до трех лет
Франк-Дитер Фрайлинг
глава оргкомитета конкурса "Евровидение"

Представлять Россию на Евровидении-2017 должна была Юлия Самойлова с песней о Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
Комментарии
1
ВАСИЛИСА КРАСАВИШНА
совсем помешались бесноватые...
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