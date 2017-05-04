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15:48 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Снег может выпасть в Москве в предстоящие выходные

В Москве в предстоящие выходные похолодает, возможен снег, сообщает Гидрометцентр России.

Источник: РИА "Новости"

«В столичный регион приходит черемуховое похолодание. Антициклональная погода, немного прохладная и солнечная, сменится холодной для мая и влажной. В пятницу и с воскресенья остается угроза ночных заморозков, с воскресенья местами осадки могут пройти в виде не только дождя, но и мокрого снега и снега», — говорится в сообщении.

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По данным синоптиков, в субботу днем будет еще тепло, резко похолодает в воскресенье.

«В субботу, 6 мая, днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью плюс 5−7 градусов в Москве и 3−8 в области. Днем кратковременный всплеск тепла повысит показания термометров до плюс 16−18 и 14−19 соответственно. Местами порывы ветра могут достигать 12−17 м/с. В воскресенье за холодным фронтом резко похолодает. Ночью местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха до плюс 2−4 градусов в столице и минус 1 — плюс 4 в области. Днем будет не теплее 8−10 в мегаполисе и 5−10 в Подмосковье», — отметили в Гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что в День Победы в столице температура воздуха не поднимется выше 8 градусов тепла, ночью ожидаются заморозки.

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