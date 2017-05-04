Жители Бубновки разрыли склад алкогольной продукции в подвале сгоревшего магазина

Оставшиеся в селе Бубновка местные жители разрыли в подвале сгоревшего магазина склад с алкогольной продукцией и употребили ее. Сейчас в населенном пункте действует сухой закон. Об этом корр. ИА IrkutskMedia рассказал мэр Киренского района Кирилл Свистелин.

Напомним, 28 апреля в поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Следователи СКР возбудили уголовное дело по данному факту. Местные власти подозреваются в халатности. По версии следствия, возгорание произошло на территории нежилого сектора. Из-за сильного ветра огонь распространился на весь поселок. Между тем жителям всех населенных пунктов в Иркутской области, которые пострадали от огня, будет оказана помощь, заявил губернатор региона Сергей Левченко.

Следственными органами Следственного комитета России по Иркутской области возбужден ряд уголовных дел по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей в связи с пожарами в Иркутской области.