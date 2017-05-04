Новосибирцев ограничат в алкоголе 9 мая

Это касается всех торговых объектов, находящихся в центральной части города: от площади Свердлова до улицы Фрунзе (включительно), от улицы Советской до улицы Каменской (включительно), а также на улице Ленина (от площади Ленина до улицы Урицкого).

Ограничение также касается торговых объектов, находящихся:

— в Ленинском районе — от Титова до Широкой и от Римского-Корсакова до Троллейной;

— в Калининском районе — от остановки «Стадион Сибирь» до остановки «Учительская», а также от улицы Александра Невского до улицы Народной.

«Продажа алкогольных напитков 9 мая допускается только в предприятиях общественного питания при условии потребления внутри заведения», — сообщили VN.ru в пресс-центре мэрии. Взамен празднующим предложат расширенный ассортимент безалкогольных напитков, соков, квасов, молочных коктейлей, мороженого и кондитерских изделий.

Новосибирская область заняла в 2017 году 39 место в рейтинге трезвости российских регионов. На положение в списке влияли несколько параметров: объем продаж алкогольной продукции, ограничения продаж по времени, количество связанных с алкоголем преступлений и число умерших от отравления спиртным.