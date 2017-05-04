Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
СМИ: Киев погасил задолженность перед Россией
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Слюги, киклики и хурьма: угадай слова из словаря Брокгауза245 лет назад родился немецкий издатель Фридрих Брокгауз
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
13:47 (мск), источник: VN.ru

Новосибирцев ограничат в алкоголе 9 мая

Крепкие и слабые алкогольные напитки, а также любые напитки в стеклянной таре невозможно будет купить в местах проведения праздничных мероприятий. Такое решение приняли власти Новосибирска для обеспечения безопасности.

Это касается всех торговых объектов, находящихся в центральной части города: от площади Свердлова до улицы Фрунзе (включительно), от улицы Советской до улицы Каменской (включительно), а также на улице Ленина (от площади Ленина до улицы Урицкого).

Ограничение также касается торговых объектов, находящихся:

— в Ленинском районе — от Титова до Широкой и от Римского-Корсакова до Троллейной;
— в Калининском районе — от остановки «Стадион Сибирь» до остановки «Учительская», а также от улицы Александра Невского до улицы Народной.

«Продажа алкогольных напитков 9 мая допускается только в предприятиях общественного питания при условии потребления внутри заведения», — сообщили VN.ru в пресс-центре мэрии. Взамен празднующим предложат расширенный ассортимент безалкогольных напитков, соков, квасов, молочных коктейлей, мороженого и кондитерских изделий.

Новосибирская область заняла в 2017 году 39 место в рейтинге трезвости российских регионов. На положение в списке влияли несколько параметров: объем продаж алкогольной продукции, ограничения продаж по времени, количество связанных с алкоголем преступлений и число умерших от отравления спиртным.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Взятка в 1000 рублей соблазнила надзирателя
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
Правительство сообщило о выполнении 90% «майских указов» Путина
Организаторы Евровидения пригрозили России и Украине санкциями
Китай ответил на критику со стороны Северной Кореи
Минфин резко сократит покупки иностранной валюты
Росавиация ответила на петицию пилотов в ICAO
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео) Потребовалось почти 30 минут и «Нива», чтобы спасти спортивный автомобиль из ловушки
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Скончался один из старейших актеров мира Популярность Лукасу Амманну принесли роли в фильмах «Милый друг», «Дни ярости», а также в сериале «Граф Йостер имеет честь»
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь