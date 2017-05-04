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13:48 (мск), источник: dostup1.ru

Центр Челябинска перекроют для репетиции Парада Победы

Шествие слушателей военного факультета ЮУрГУ, намеченное на 5 мая, перенесено на Аллею Славы.

Сегодня, 4 мая, в центре Челябинска на четыре с половиной часа будет ограничено движение транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В 19.30 на площади Революции пройдет генеральная репетиция торжественного построения по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«С 17.00 до 21.30 будет перекрываться движение на некоторых участках дорог», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

В указанное время для движения транспорта будут закрыты проспект Ленина — от Свердловского проспекта до улицы Свободы (движение по Свердловскому проспекту не ограничивается) и от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны); улица Воровского — от Тимирязева до проспекта Ленина; улица Тимирязева — от Цвиллинга до Елькина; улица Елькина — от Тимирязева до Воровского; улица Цвиллинга — от Тимирязева до Труда.

По уточненной информации, шествие слушателей военного факультета ЮУрГУ, намеченное на 5 мая, перенесено на Аллею Славы. Движение транспорта по проспекту Ленина в пятницу перекрываться не будет.

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