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13:38 (мск), источник: ИА Башинформ

В лесах Башкирии введен особый противопожарный режим

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С 4 мая в Башкортостане введен особый противопожарный режим в лесах. Это позволит применить определенные ограничительные меры для профилактики природных пожаров.

Как подчеркнули сегодня на совещании в Правительстве РБ, ситуация с природными пожарами в республике, как и в целом по стране, в последнее время осложнилась. Только за последние три дня количество пожаров в населенных пунктах Башкортостана заметно возросло. Повреждены 18 надворных построек, сгорело семь жилых домов.

Как сообщил на совещании начальник ГУ МЧС России по Башкортостану Марат Латыпов, предусмотрен необходимый комплекс мер по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону. Республика прошла полную проверку готовности к пожароопасному сезону 2017 года, отметил он.

Однако, несмотря на все проводимые мероприятия, с начала пожароопасного сезона в регионе уже произошло 23 лесных пожара общей площадью 340 га. Лесные пожары зарегистрированы на территории Белорецкого, Бурзянского, Ишимбайского, Дуванского, Кугарчинского и Давлекановского районов. В большинстве случаев пожары в лесах возникли по вине человека.

По словам заместителя министра лесного хозяйства Башкортостана Марата Шарафутдинова, за сутки в регионе возникло 10 лесных пожаров. На сегодня ликвидировано девять пожаров на площади 102 гектара. В Белорецком районе на территории Тирлянского лесничества действует один лесной пожар. Площадь возгорания составляет 197 га. В тушении задействовано 87 человек и 11 единиц техники. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.

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