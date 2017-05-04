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14:08 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Роспотребнадзор выявил одного энцефалитного клеща в Нижегородской области по данным на начало мая

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области с 16 марта 2017 года выявило одного энцефалитного клеща по данным на начало мая. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Согласно сообщению, всего в регионе за указанный период зарегистрировано 340 случаев присасывания клещей. Данный показатель на 9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Один клещ оказался энцефалитным.

При этом отмечается, что 1—2 мая к специалистам в связи с присасыванием клещей обратилось 163 человека.

Как сообщает Роспотребнадзор, самыми частыми местами присасывания клещей остаются лесные массивы и садовые огородные участки. «Желательно в первый же день отнести клеща в лабораторию. Результат исследования будет известен в течение дня. Если клещ инфицирован клещевым энцефалитом, то необходимо в кратчайшие сроки, но не позднее четвертого дня с момента присасывания провести профилактику заражения заболеванием», — предупредила исполняющий обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Марина Шарабакина.

Как сообщалось ранее, 3 мая состоялась профилактическая противоклещевая обработка на территории парка «Швейцария». Ранее акарицидные мероприятия были проведены в парках Канавинского, Автозаводского и Сормовского районов.

Напомним также, что в 2016 году по данным на начало мая также был выявлен один клещ, зараженный энцефалитом.

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