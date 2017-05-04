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14:06 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области 30-градусная жара сменится мокрым снегом

Завтра омичи встретят грозу в начале мая. В ночь с пятницы на субботу в некоторых районах ожидаются ночные заморозки до -2°.

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы опять предрекает омичам резкие перепады погоды.

Завтра, 5 мая, ночью ожидается +8…+13°, по северу +1…+6°. Днём в регион придёт жара +20…+25°, по югу до +30°. Кроме того, на завтра синоптики обещают грозу. В отдельных районах прогнозируется порывистый ветер 16−21 м/с.

Послезавтра, 6 мая, резко похолодает. Ночью воздух охладится до +3…+8°, а в северных районах даже до -2°. Днём ожидается +9…+14°, в юго-восточных районах +20°. На севере Омской области пройдёт мокрый снег, а над остальной территорией — дождь. Сохранится порывистый ветер до 16 м/с.

В воскресенье, 7 мая, сохранится достаточно прохладная погода. Ночью будет +1…+6°. Днём ожидается +14…+19°. Ночью будет без осадков, днём местами прольётся небольшой дождь. В отдельных районах обещают порывистый ветер 12−17 м/с.

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