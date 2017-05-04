Хоккеист «Салавата Юлаева» отдает свой Mercedes-Benz в хорошие руки
Максим Гончаров опубликовал заманчивое предложение в соцсетях.
Максим Гончаров опубликовал заманчивое предложение в соцсетях.
Защитник уфимского клуба «Салават Юлаев» Максим Гончаров решил продать свою «ласточку». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
— Отдам в хорошие руки, — коротко объявил «юлаевец», опубликовав фото черного
Кстати, о цене хоккеист не сообщил. Однако стоимость подобного автомобиля в автосалонах начинается от трех миллионов рублей.
Подписчики главного тафгая «Салавата» уже предложили обмен, например, на Ладу Калину с автоматической коробкой передач или Ладу 14-й модели.