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14:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Хоккеист «Салавата Юлаева» отдает свой Mercedes-Benz в хорошие руки

Максим Гончаров опубликовал заманчивое предложение в соцсетях.

Защитник уфимского клуба «Салават Юлаев» Максим Гончаров решил продать свою «ласточку». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

— Отдам в хорошие руки, — коротко объявил «юлаевец», опубликовав фото черного Mercedes-Benz купе.

Кстати, о цене хоккеист не сообщил. Однако стоимость подобного автомобиля в автосалонах начинается от трех миллионов рублей.

Подписчики главного тафгая «Салавата» уже предложили обмен, например, на Ладу Калину с автоматической коробкой передач или Ладу 14-й модели.

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