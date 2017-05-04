Названа дата перехода астанчан на новый график работы

«Мы планируем это (переход столичных жителей на новый график — Прим. автора) ввести с 1 июня», — сообщил руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов.

По его заявлению, дифференциация графика рабочего времени сохранится и после проведения EXPO-2017.

«Дифференциация, да, она сохранится на город. Это не будет распространяться на всю республику. Я думаю, что по этому пути, скорее всего, пойдет и Алматы. Мы, конечно, в этом вопросе смотрим, кто как делает. Казахстан смотрит зачастую на Россию, какие там происходят реформы. Россия смотрит в обратную сторону. Здесь мы берем опыт лучших», — добавил он.

Напомним, ранее аким Астаны Асет ⁠⁠⁠Исекешев дал разъяснения касательно планов изменить рабочий график астанчан. По его словам планируется запретить движение грузового транспорта по определенным дорогам с 6.00 до 23.00.

«Время начала учебы в школах останется прежним — с 8.00. Время для начала работы министерств и других центральных госорганов предлагается перенести на 8.30 утра, время начала учебы в вузах и ССУЗах — на 10.00, начало рабочего дня ЦОНов и банков также на 10.00. Все эти меры позволят распределить трафик и обеспечить более комфортное движение транспорта по городу», — заявлял аким Астаны.

По информации градоначальника, проведение EXPO-2017 может задержать прибытие на работу столичных граждан, вследствие чего и был предложен план по изменению графика работы.